AutoDrive Manfredonia: tasso zero su tutto l’usato! Auto da 5.000 euro e disponibili in pronta consegna

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SUV, berline, utilitarie e ibride: da AutoDrive arriva una nuova promozione dedicata a chi desidera cambiare auto, con finanziamenti a tasso zero e copertura furto e incendio compresa nella rata.

Cambiare auto oggi diventa ancora più conveniente grazie alla nuova iniziativa promozionale di AutoDrive Manfredonia, punto di riferimento nel settore automotive sul Gargano.

La concessionaria lancia una nuova campagna dedicata all’intero parco auto usate, con un vantaggio particolarmente interessante: finanziamenti a tasso zero su tutte le vetture usate in promozione, con un’ampia scelta di modelli disponibili per ogni esigenza e fascia di prezzo.

Auto usate da 5.000 a 22.900 euro: una soluzione per ogni esigenza

Che si tratti di una pratica utilitaria per gli spostamenti quotidiani, di una berlina confortevole, di un SUV spazioso per tutta la famiglia o di un’auto ibrida, da AutoDrive è possibile trovare numerose alternative.

La promozione comprende vetture con prezzi da 5.000 fino a 22.900 euro, offrendo ai clienti la possibilità di scegliere il modello più adatto alle proprie necessità e al proprio budget.

Un ulteriore vantaggio? Tutte le auto della promozione sono disponibili in pronta consegna, permettendo di ridurre i tempi di attesa per mettersi al volante della propria prossima vettura.

Tasso zero e copertura furto e incendio nella rata

Il vero protagonista della campagna è il finanziamento a tasso zero, pensato per rendere l’acquisto di un’auto usata ancora più accessibile.

Ma le opportunità non finiscono qui: la rata comprende anche la copertura assicurativa furto e incendio, secondo le condizioni previste dall’offerta.

Una proposta che unisce convenienza, praticità e maggiore tranquillità, consentendo ai clienti di valutare l’acquisto della propria prossima auto con una soluzione di pagamento dedicata.

AutoDrive: il tuo punto di riferimento automotive sul Gargano

Con un’offerta che spazia dalle city car ai SUV, AutoDrive continua a puntare su un’ampia scelta di vetture e su soluzioni commerciali pensate per rispondere alle diverse esigenze degli automobilisti.

La nuova campagna sull’usato rappresenta un’occasione per chi sta pensando di sostituire la propria auto o di acquistarne una, approfittando delle opportunità disponibili presso la concessionaria di Manfredonia.

Le offerte e i modelli disponibili vengono comunicati anche attraverso i canali social ufficiali di AutoDrive, dove è possibile seguire gli aggiornamenti e scoprire le nuove occasioni.

Scopri tutte le offerte da AutoDrive Manfredonia

Per conoscere i veicoli disponibili, ricevere informazioni sulle condizioni di finanziamento o richiedere una proposta personalizzata, è possibile contattare direttamente la concessionaria.

📍 AutoDrive Manfredonia

Via Sottotenente Antonio Troiano 17, Manfredonia (FG)

📞 333 8275611

🌐 www.autodrivemanfredonia.it

AutoDrive: la tua prossima auto è già qui. Devi solo scegliere quale!