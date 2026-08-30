Helena Prestes riabbraccia un’amica speciale: il gesto che emoziona i fans

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Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del popolo social. La modella brasiliana ha ottenuto successo nel 2024 quando ha preso parte al Grande fratello dove ha trovato anche l’amore. Da tempo, la donna è legata sentimentalmente a Javier Martinez, pallavolista argentino classe 1995. La 36enne di San Paolo ha appena fatto ritorno in Italia dopo aver passato due settimane in Brasile nell’est del paese. Helena Prestes ha condiviso la prima parte del viaggio insieme al compagno per poi recarsi da sola ad Atins, una località affacciata sull’oceano Atlantico per chi ama il kite-surf. in questi giorni, l’ex gieffina ha praticato molte sessioni della disciplina sportiva come rivelato da alcuni contenuti pubblicati in rete.

Helena Prestes riabbraccia la sua cagnolina Amy

La modella brasiliana è tornata in Italia. In queste ore, Helena Prestes ha fatto una rivelazione in merito al suo ritorno nel Bel paese. La donna ha commentato una foto postata da Valentina Ferragni su Instagram insieme al suo cane con le seguenti parole: “Bellissima, anch’io adesso sta andando dalla mia Amy non vedo l’ora.” L’ex finalista del Grande fratello è apparsa al settimo cielo di riabbracciare la sua fedele amica a distanza di parecchio tempo dall’ultima volta. La donna è infatti la proprietaria di una cagnolina bianca che ha adottato da ormai diverso tempo. Non è insolito vedere la modella-influencer condividere momenti con la sua amica speciale.