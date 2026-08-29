Javier Martinez inedito: “Condiviso momenti bellissimi”, la rivelazione

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Javier Martinez ha fatto da pochi giorni ritorno in Italia dopo aver trascorso una settimana con Helena Prestes in Brasile. Il pallavolista argentino ha approfittato dell’assenza della compagna per fare tappa a Firenze dove ha avuto modo di passare una giornata insieme a Federico Fusca. A tal proposito, l’ex concorrente del Grande fratello ha fatto una rivelazione in merito all’esperienza passata col noto chef. Javier Martinez ha dichiarato le seguenti parole in una storia pubblicata nel suo profilo Instagram: “Giornata bellissima, abbiamo condiviso momenti bellissimi oltre alla carne che era sopra ad ogni livello.” Per l’occasione, l’uomo ha pubblicato un post sui social in cui lo si vede insieme all’ex protagonista di The Fifty in giro per il capoluogo toscano.

Javier Martinez e l’amicizia con Federico Fusca

Il pallavolista argentino ha passato una giornata con Federico Fusca in quel di Firenze. I due si conoscono da qualche mese grazie ad Helena Prestes. Il noto chef toscano aveva partecipato alla prima edizione di The Fifty insieme alla modella brasiliana. Un’amicizia, quella tra il cuoco e gli Helevier che ancora oggi resiste. Non è raro vedere il pallavolista e la modella scambiarsi alcuni messaggi social con Federico Fusca, che è sempre molto attivo sul suo profilo Instagram dove condivide scatti inediti della sua vita privata e ricette da leccarsi i baffi.