Javier Martinez duro: “Alzate il c*lo”, l’appello social

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Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione dei suoi tanti ammiratori che lo seguono da quando ha partecipato al Grande fratello nel 2024. L’ex pallavolista argentino della Terni volley academy è tornato a far parlare di sè nelle ultime ore per una storia che ha pubblicato nel suo profilo Instagram dov’è seguito da oltre 300 mila utenti. Il compagno di Helena Prestes ha pubblicato un video mentre percorre le strade di Lecco in cui lancia un invito al suo pubblico. In esso, Javier Martinez dichiara senza tanti peli sulla lingua: “Ci tenevo a dirvi che spesso la gente pensa che andare in sala pesi uno lo fa per una questione estetica ma invece non è così.. fare pesi, fare forza e faticare serve tantissimo al corpo, all’articolazione.. ci rende la vita più facile. Se non l’avete mai fatto. Alzate il c*lo dal divano. Mi raccomando.”

Javier Martinez ha dimostrato di tenere al suo aspetto fisico

Il compagno di Helena Prestes ha dimostrato di tenere particolarmente al suo aspetto fisico. L’uomo ha invogliato i suoi sostenitori a fare lo stesso con un appello sui social. Nei giorni scorsi, Javier Martinez aveva rivelato nei suoi canali social di essere tornato in palestra. L’uomo aveva pubblicato una storia nel suo profilo Instagram che lo mostrava all’interno di un ascensore in tenuta sportiva. In quell’occasione, l’ex concorrente del Grande fratello aveva ricevuto i complimenti anche della compagna, da alcune settimane lontana dall’Italia per impegni di lavoro.