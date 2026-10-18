Serie D girone H: le squadre in campo per l’ottava giornata. Live
Serie D girone H: le squadre in campo per l’ottava giornata. Live
Ottava giornata A 18/10/2026
Melfi – Bisceglie 1-0 giocata ieri
Palmese – Ebolitana 2-0 ore 14.30
Gladiator – Real Aversa 1-1 ore 15
Manfredonia – Ischia 1-0 ore 15
Real Forio – Turris 0-0 ore 15
Gravina – Francavilla 0-0 ore 15.30
F. Andria – Virtus Francavilla 0-0 ore 15.30
Brindisi – Nardò 0-0 ore 16
Martina – Nocerina 0-0 ore 17
Classifica
Virtus Francavilla 19
Martina 16
Turris 16
Bisceglie 15
Nocerina 14
Manfredonia 14
Gravina 13
Brindisi 13
Real Aversa 11
Palmese 10
Gladiator 9
Real Forio 8
Fidelis Andria 8
Ebolitana 8
Melfi 7
Ischia 5
Francavilla 5
Nardò 5
Nona giornata A 25/10/2026
Bisceglie – Brindisi
Ebolitana – Gravina
Francavilla – Real Forio
Ischia – Martina
Melfi – Palmese
Nardò – Fidelis Andria
Nocerina – Gladiator
Real Aversa – Turris
Virtus Francavilla – Manfredonia