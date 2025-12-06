Helena Prestes, parole al miele per Javier Martinez: “Fortunata…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez si sono conosciuti nella scorsa edizione del Grande Fratello, il noto reality show di Canale 5. I due stanno insieme da quasi 10 mesi e da poco hanno deciso di compiere uno step in più nel loro rapporto. La coppia è infatti andata a convivere a Terni dove lui è impegnato con la Terni volley academy, squadra che milita nel campionato di A3. A distanza di tempo, gli Helevier sembrano aver trovato la loro quadra, apparendo complici e innamorati in alcuni video e foto pubblicati sui social. Proprio Helena Prestes ha usato parole al miele per descrivere Javier Martinez in un video pubblicato su TiktoK. La modella 35enne ha scritto: “Non so descrivere quanto sono fortunata ad averti nella mia vita.”

Helena Prestes aveva parlato del rapporto con Javier Martinez a Verissimo

L’ex gieffina ha dimostrato di essere innamoratissima del pallavolista argentino. Proprio Helena Prestes aveva parlato del suo rapporto con Javier Martinez nel corso di una vecchia intervista a Verissimo. In quell’occasione, la modella brasiliana si era commossa fino alle lacrime parlando del compagno conosciuto al Grande Fratello: “Grazie per accettarmi come sono. Ogni giorno mi provi che mi ami, e faccio piccoli passi nella mia paura, mi sento protetta, accolta. Lui è il mio porto sicuro. Ti amo tanto, sei un uomo stupendo! Diventa sempre più difficile condividere, perchè questo amore è sempre più prezioso”.