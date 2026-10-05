Helena Prestes non si ferma più: l’annuncio che scatena i fans

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Continua il momento d’oro di Helena Prestes. La modella brasiliana ha ottenuto grande popolarità nel 2024 quando ha preso parte al Grande fratello, tra i reality show più visti in Italia. Dopo l’esperienza nella Casa, la donna ha preso parte a nuovi programmi ed è stata protagonista di alcune campagne pubblicitarie. Nel corso delle ultime ore, Helena Prestes ha pubblicato una storia su Instagram dov’è seguita da più di 300 mila utenti. La donna ha raccontato di essersi fatta le unghie da un’estetista prima di fare una rivelazione: “tra due giorni devo cambiarle perchè ho uno shooting.”

Helena Prestes presto protagonista di un nuovo shooting

Helena Prestes non si ferma più. La modella brasiliana ha annunciato che tra pochi giorni sarà la protagonista di un nuovo shooting. Un anticipazione che ha incuriosito moltissimo i suoi fans, che adesso si chiedono per quale brand scatterà la donna. Nel frattempo, la 36enne di San Paolo ha passato il weekend lontana da Javier Martinez. La donna ha raggiunto Milano dove ha trascorso del tempo in compagnia della sorella Marina e di suo nipotino mentre il suo compagno ha raggiunto Macerata dove ha preso parte ad un evento per promuovere la donazione di sangue e di midollo osseo.