Helena Prestes, messaggio criptico sui social: “Un buon leader si prende…”, con chi ce l’ha

Helena Prestes è stata tra le concorrenti più apprezzate dell’ultima edizione del Grande Fratello, che si è conclusa due mesi fa con la vittoria di Jessica Morlacchi. Dopo l’uscita dalla porta rossa, la modella brasiliana non si è più fermata per via di un’agenda ricca di impegni. Solo di recente, la donna ha fatto fatta a Cannes per prendere parte al festival del cinema. La compagna di Javier Martinez ha sfilato con un bellissimo abito bianco che ha messo in mostra le sue curve sinuose. Nel corso delle ultime ore, però, Helena Prestes ha incuriosito i fan, postando un messaggio criptico che nel suo canale d’Instagram dov’è seguita da quasi 50 mila followers. L’ex concorrente del Grande Fratello ha pubblicato una foto con la seguente scritta: “Un buon leader si prende un po’ di più della sua parte di colpa, un po’ meno della sua parte di merito.”

Helena Prestes è reduce da una vacanza da favola a Napoli con Javier Martinez

La modella brasiliana ha postato un messaggio criptico nel suo canale d’Instagram con il seguente commento: “Questo è così giusto“. Al momento non sappiamo se si tratta di un semplice pensiero oppure una frecciatina rivolta a qualcuno. Nel frattempo, Helena Prestes si gode il successo ottenuto al Grande Fratello dove ha trovato anche l’amore. La donna festeggerà tra poco i quattro mesi di fidanzamento con Javier Martinez. I due sono reduci da una vacanza da favola a Napoli e Capri, dove hanno preso parte all’ultima edizione di Vip Champions insieme ad altri protagonisti del Grande Fratello come Alfonso Signorini e Lorenzo Spolverato.