Helena Prestes e Javier Martinez, la rivelazione di Jessica Morlacchi: “li vedo sempre in amore”

Jessica Morlacchi è stata la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello. La cantante ha rilasciato un’intervista radiofonica a Non Succederà più dove ha parlato dei concorrenti che hanno condiviso con lei l’esperienza televisiva per ben sei lunghi mesi. La donna ha parlato di Javier Martinez e Helena Prestes, con la quale aveva avuto una lite fortissima che portò al lancio del bollitore. L’artista ha ammesso di continuare a sentirsi con gli Helevier, facendo una rivelazione: “Io li vedo più innamorati che mai, li seguo sui social e metto i cuoricini alle storie, ogni tanto ci mandiamo qualche messaggio, ci scappa qualche videochiamata”. Jessica Morlacchi ha poi aggiunto su Helena Prestes: “la vedo bene, è serena li vedo sempre in amore, mille baci, mille abbracci.“

Jessica Morlacchi racconta un retroscena su Javier Martinez e Helena Prestes

Intervistata da Non Succederà più, Jessica Morlacchi ha parlato di Javier Martinez e del suo cambiamento fatto nella casa del Grande Fratello. La cantante ha ammesso che nell’ultimo mese si vedeva che il pallavolista argentino si stava iniziando ad innamorare di Helena Prestes nonostante all’inizio fosse frenatissimo. La donna ha poi parlato di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che hanno avuto una storia all’interno del Grande Fratello finita durante la finale. La cantante ha dichiarato: “Non l’avrei mai immaginato perché io quell’amore l’ho visto nascere, l’ho visto con i miei occhi, ho toccato tutto con mano e sono stati due ragazzi sinceri e nella casa del Grande Fratello.”