Helena Prestes lascia l’Italia: l’importante nuovo traguardo

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Helena Prestes continua a sorprendere il pubblico italiano. La modella brasiliana sta vivendo un momento molto favorevole della sua vita. In queste ore, la 35enne ha fatto un annuncio che ha sorpreso tutti i suoi fans. Tutto è accaduto quando l’ex concorrente del Grande fratello ha avviato una diretta nel suo profilo Tiktok, dov’è molto attiva. In questa circostanza, Helena Prestes ha aggiornato il suo pubblico in merito ai suoi prossimi impegni. La donna ha rivelato che presto lascerà l’Italia in direzione America. L’ex gieffina ha raccontato che ad aprile raggiungerà New York dove vi starà per circa 40 giorni. L’influencer ha concluso, ammettendo di aver rimandato la partenza più di una volta, volendo portare con sé Javier Martinez, attualmente impegnato con la sua squadra.

Helena Prestes pronta a prendersi l’America

La modella brasiliana è pronta a prendersi l’America dopo aver ottenuto grande successo in Italia grazie al Grande fratello e diverse campagne di moda. Helena Prestes raggiungerà New York nel mese di aprile per motivi di lavoro. Neanche a dirlo, l’annuncio ha scatenato i suoi fans, che sono apparsi curiosi di sapere cosa andrà a fare la brasiliana nella città che non dorme mai. La 35enne ha già fatto tappa a New York la scorsa estate insieme a Javier Martinez. In quell’occasione, la donna scattò uno spot pubblicitario per un brand di colorazioni per capelli.