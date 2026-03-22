Javier Martinez rivela: “Ecco qual è la ricetta della mia felicità”

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Jaier Martinez è stato tra i concorrenti più apprezzati del Grande fratello, a cui vi ha partecipato nel 2024. Il pallavolista argentino ha ancora un grande seguito sui social grazie anche alla sua storia d’amore con Helena Prestes nata davanti alle telecamere della casa più spiata d’Italia. In queste ore, l’uomo insieme alla compagna sono tornati a far parlare di loro. Gli Helevier così si fanno chiamare sui social hanno fatto una diretta su Tiktok, che è stata vista da oltre 5 mila persone. In questo frangente, Helena Prestes e Javier Martinez hanno risposto ad alcune domande dei fans e svelato qualche progetto per il futuro mentre si trovavano in macchina in direzione Toscana per incontrare il loro amico Luca Calvani, conosciuto al Grande fratello.

Javier Martinez svela sua ricetta per la felicità

Durante la diretta social non sono mancati i momenti sdolcinati. In particolare, Javier Martinez ha rivelato la sua ricetta della felicità. L’uomo ha dichiarato le seguenti parole: “Io sono un po’ vecchio stampa sono un uomo a cui piace la carne, il vino rosso ed Helena Prestes. Io con queste tre cose posso vivere tutta la vita.” Parole che hanno suscitato la reazione della modella brasiliana, che ha esclamato: “mamma mia come sei bello. Love you.” La coppia ha deciso di passare alcuni giorni in Toscana e più precisamente nell’agriturismo del loro amico Luca Calvani.