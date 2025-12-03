Helena Prestes infiamma la rete: curve spaziali per l’ex gieffina

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua ad essere uno dei personaggi più chiacchierati grazie alla partecipazione alla scorsa edizione del Grande fratello dov’è arrivata in seconda posizione. La modella brasiliana è tornata a far parlare di sé in queste ultime ore. In particolare, la 35enne ha postato una storia nel suo profilo Instagram che ha letteralmente infiammato la rete. La compagna di Javier Martinez ha pubblicato un filmato in palestra con indosso un completo blu sportivo che ha messo in risalto le sue curve spaziali. Molti i commenti di apprezzamento per Helena Prestes in seguito alla pubblicazione del video su Instagram. Un utente ha scritto: “si vede che è brasiliana“, facendo riferimento alle sue curve sudamericane mentre un altro “Caro Babbo Natale come si diventa lei”.

Helena Prestes, progetto musicale in arrivo?

Nel frattempo, Helena Prestes sta vivendo un momento particolarmente d’oro per quanto riguarda la sfera professionale. Nel corso degli ultimi giorni, la donna ha fatto intendere di star lavorando ad un progetto musicale. L’ex gieffina ha condiviso una storia nel suo profilo Instagram in cui la si vede insieme ad un vocal coach Davide Papasidero. Proprio quest’ultimo ha rivelano in merito all’incontro con la donna: “Una vocalità davvero interessante la sua, un timbro molto particolare. Sarà sicuramente un bellissimo lavoro.” Non è la prima volta che la donna prova ad intraprendere la strada nel mondo della musica. Due anni fa, la 35enne ha lanciato un duetto con Gianluca Burzese dal titolo Se non ci sei più.