Helena Prestes, in arrivo un doppio impegno in televisione: ecco cosa farà

Helena Prestes ha ottenuto un grande successo partecipando alla scorsa edizione del Grande Fratello, dove è stata molto voluta da Alfonso Signorini. Un’esperienza che ha dato alla modella di origini brasiliane una grande popolarità che le ha permesso di ottenere importanti collaborazioni nel campo professionale. A tal proposito, la compagna di Javier Martinez sarà tra le protagoniste della stagione televisiva in partenza nel 2026. Helena Prestes tornerà in televisione per un doppio impegno dopo l’esperienza al Grande Fratello dove si era contraddistinta per il suo carattere battagliero. L’ex gieffina infatti sarà tra le protagoniste di The Fifty, il nuovo reality show in onda a primavera 2026 su Amazon Prime Video. Nel programma cinquanta personaggi provenienti dal mondo della televisione si sfidano in prove per vincere un montepremi finale.

Helena Prestes sarà la protagonista di The Fity e Celebrity Chef

Ma The Fifty non sarà l’unico impegno che la vedrà protagonista visto che sbarcherà anche su TV8. Helena Prestes sarà tra le concorrenti della nuova edizione di Celebrity Chef, il programma condotto da Alessandro Borghese. In questo frangente, la modella 35enne sfiderà il suo compagno Javier Martinez conosciuto all’interno della casa più spiata d’Italia. Al momento non è stata ancora rivelata la data della messa in onda della puntata con protagonisti gli Helevier ma tutto fa pensare ai primi mesi del 2026 salvo cambiamenti di programmazione dell’ultimo minuto.