Helena Prestes, il messaggio sui social scatena critiche feroci dai fans: cos’è successo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes ha dimostrato di non avere peli sulla lingua. Molto spesso, l’ex concorrente del Grande fratello utilizza i suoi social per esprimere alcuni pensieri. Anche ieri 16 novembre, la modella brasiliana ha pubblicato un post nel suo profilo X dove ha parlato della sua esperienza in Brasile, facendo una confessione. La compagna di Javier Martinez ha scritto le seguenti parole: “Molto triste per l’infrastruttura in Brasile. Le cose non sono economiche e mi chiedo dove vada a finire il denaro. Dove sta l’organizzazione? Vorrei tanto che ci fosse più rispetto e sostegno per il lavoratore brasiliano“. La donna è appena tornata in Italia dopo aver soggiornato per quasi due settimane in Brasile, praticando kite-surf e yoga in una nota meta turistica.

Il pensiero di Helena Prestes scatena pesanti critiche

Il pensiero di Helena Prestes in merito all’aumento dei prezzi in Brasile ha scatenato reazioni contrastanti da parte del popolo social. Se le sue fans hanno appoggiato il commento da parte della modella brasiliana, altri invece l’hanno pesantemente criticata. Un utente brasiliano ha scritto su X in risposta all’osservazione della 35enne: “che qualcuno critichi il proprio Paese quando va in una zona turistica in alta stagione è un grande atto d’ingratitudine!” mentre un altro “Se pensi che sia sbagliato pagare un sacco di soldi per praticare uno sport costoso in un paradiso costoso, vai a nuotare nel fiume”. La compagna di Javier Martinez non è nuova alle critiche visto che solo due giorni fa era finita nell’occhio del ciclone per aver aumentato il costo del suo abbonamento su Instagram.