Helena Prestes: gli autori del Grande Fratello la stanno favorendo?

Colpo di scena al Grande Fratello: Helena Prestes è stata eliminata al televoto contro Jessica Morlacchi, che ha conquistato il titolo di prima finalista donna dell’edizione. La sconfitta della modella brasiliana, avvenuta nella puntata di lunedì 24 febbraio, ha lasciato tutti a bocca aperta, incluso il conduttore Alfonso Signorini e la stessa Helena. Subito dopo l’eliminazione, Helena ha iniziato a riflettere sulle possibili cause del verdetto, ipotizzando che la fine della sua amicizia con Zeudi Di Palma possa aver influito negativamente sul risultato. Secondo la Prestes, l’allontanamento da Zeudi avrebbe fatto perdere il sostegno delle “Zelena”, un gruppo di fan che speravano in una storia d’amore tra le due concorrenti. Vale la pena ricordare che Helena ha avuto un percorso particolare all’interno del reality: dopo essere stata eliminata, ha trascorso alcuni giorni fuori dalla Casa prima di essere ripescata, avendo così l’opportunità di notare l’enorme supporto internazionale del fandom. Dopo l’inaspettata eliminazione al televoto, Helena Prestes ha palesato la sua intenzione di restare in silenzio. La mattina dello scorso 25 gennaio, la modella brasiliana si è svegliata più determinata che mai e ha subito puntato il dito contro l’ex amica Zeudi Di Palma, dando vita a un acceso confronto. La Prestes ha dunque affermato: “Che poi a me è stato detto che non conta il voto dell’estero, poi mi è stato detto che conta, poi non si sa, boh”. Secondo quanto affermato dal Sussidiario, è probabile che la brasiliana si riferisse alle ammiratrici estere delle “Zelena”. In seguito, Helena ha rivolto pesanti accuse all’ex amica, mettendo in discussione la sua sessualità. In un confronto acceso, la modella ha insinuato che Zeudi non sia realmente bisessuale, ma semplicemente “confusa”. Le parole di Helena non si sono fermate qui: ha addirittura suggerito alla coinquilina di rivolgersi a uno psicologo per fare “chiarezza” sul suo orientamento sessuale.

Helena Prestes: le dichiarazioni di Zeudi Di Palma

Le dichiarazioni di Helena Prestes contro Zeudi Di Palma hanno scatenato un vero e proprio terremoto mediatico. Dopo aver messo in dubbio la bisessualità della coinquilina, definendola “confusa” e suggerendole di rivolgersi a uno psicologo per chiarire il suo orientamento sessuale, la modella brasiliana è finita al centro delle polemiche. Sui social, l’episodio ha suscitato indignazione, con molti utenti che hanno accusato Helena di bifobia e di aver denigrato chi si rivolge al supporto psicologico. Le sue parole sono state giudicate insensibili e offensive, sollevando un acceso dibattito sull’importanza del rispetto dell’identità sessuale e del benessere mentale. A complicare ulteriormente la vicenda sono state le rivelazioni di Zeudi Di Palma, la quale ha raccontato che Helena le avrebbe già suggerito in passato di andare in terapia, ma che quella conversazione sarebbe stata censurata nei video mostrati durante la puntata. La 23enne partenopea ha inoltre dichiarato che il confessionale le avrebbe chiesto di non parlare più delle accuse ricevute, poiché considerate questioni troppo delicate. Questa presunta richiesta di silenzio ha acceso il dibattito anche sulla presunta imparzialità degli autori del Grande Fratello, accusati dai fan di proteggere Helena e di gestire la narrazione degli eventi in modo parziale. Alcuni telespettatori si sono chiesti se ci sia stata una volontà di minimizzare l’accaduto per evitare polemiche ancora più grandi. Il caso ha ormai varcato i confini della Casa, diventando un tema di discussione anche fuori dal Grande Fratello. Rimane ora da vedere come reagiranno gli autori del programma e se verranno presi provvedimenti nei confronti di Helena per le sue dichiarazioni considerate offensive e discriminatorie. Parlando con Shaila Gatta, Zeudi ha dichiarato: “In confessionale mi hanno detto di non parlare più di quella cosa detta da Helena perché è una roba grave”. In seguito, l’ex Miss Italia è stata censurata. Tuttavia, alcuni utenti sono riusciti a registrare la scena, condividendola rapidamente su tutti i social network. I video hanno immediatamente scatenato un’ondata di polemiche, con numerosi telespettatori che hanno iniziato a insinuare un possibile favoritismo da parte degli autori nei confronti di Helena. In molti hanno notato come la produzione abbia cercato di proteggere la modella brasiliana da ulteriori scivoloni, soprattutto dopo il controverso episodio del bollitore, evitando che l’immagine della concorrente venisse ulteriormente danneggiata. Le accuse di parzialità si sono diffuse a macchia d’olio, portando i fan a chiedersi se il Grande Fratello stia tentando di controllare la narrazione degli eventi per tutelare Helena. Alcuni utenti sui social hanno accusato la produzione di applicare due pesi e due misure, censurando le reazioni di Zeudi Di Palma mentre cercava di difendersi dalle affermazioni offensive della coinquilina. In molti ora si aspettano una presa di posizione ufficiale da parte del Grande Fratello per chiarire le accuse di censura e favoritismi. La produzione replicherà a queste critiche o preferirà lasciare che la polemica si sgonfi da sola? Per il momento, il mistero rimane e l’attenzione del pubblico è puntata sui prossimi sviluppi all’interno della Casa.