Grande Fratello, la “vera vincitrice” secondo Jessica Morlacchi

Nell’ultima puntata del Grande Fratello è stato finalmente svelato il nome della seconda finalista. Al televoto flash per un posto in finale si sono sfidate quattro protagoniste assolute: Helena, scelta dai coinquilini maschi, Amanda, Stefania e Jessica. Queste donne hanno animato l’edizione con le loro storie intense, tra abbandoni e ritorni inaspettati, scontri accesi e momenti di vulnerabilità che le hanno rese autentiche agli occhi del pubblico. Tutti pensavano che Helena sarebbe stata la prima finalista donna del Grande Fratello, ma il pubblico ha ribaltato le aspettative, sorprendendo ancora una volta dopo l’eliminazione di Iago. Contro ogni previsione, è stata Jessica Morlacchi a conquistare il titolo di prima finalista femminile, dimostrando che nel reality le sorprese non finiscono mai.

Grande Fratello: sorpresa per Jessica Morlacchi

Jessica Morlacchi non riusciva a credere al verdetto del pubblico: è lei la prima finalista donna del Grande Fratello. L’ex Gazosa ha scherzato: “Il pubblico mi vuole bene, forse mi vuole fare una carezza e poi perché sappiamo che la vera vincitrice del Grande Fratello è Helena”. Alfonso Signorini, nel frattempo, è rimasto sorpreso, come del resto il pubblico in studio e, sicuramente, molti telespettatori. Helena e Jessica sono rientrate in casa per comunicare il verdetto, scatenando subito reazioni contrastanti tra gli altri coinquilini. Per il resto, Lorenzo e Shaila sono stati contentissimi di vedere il sogno della loro coinquilina finalmente realizzato. Anche Stefania ha mostrato felicità per la conquista di Jessica, affermando: “Io nella catena l’ho scelta perché abbiamo stretto e perché la reputo una grande artista, per me lo merita e spero possa riprendere a cantare”. Signorini ha tuttavia ipotizzato che il successo di Jessica Morlacchi sia dovuto all’alleanza strategica tra i fan di Zeudi, Shaila e Lorenzo, uniti nel votare per la 38enne pur di escludere Helena dalla finale. Beatrice Luzzi ha invece mostrato di avere più fiducia nei confronti del pubblico: “Jessica è rientrata con più umiltà, ha cercato una strada che comprendesse meno dinamiche, mentre Helena è rientrata come è uscita, agguerrita”.

Nuovo scontro tra Helena e Zeudi

E mentre Jessica festeggia, le tensioni tra Helena e Zeudi non accennano a placarsi. Il Grande Fratello ha visto nascere un legame tra le due, ma nelle ultime settimane il loro rapporto si è incrinato, dando il via a uno scontro senza esclusione di colpi. Durante l’ennesima lite, Helena ha fatto un’affermazione controversa, arrivando persino a mettere in discussione la sessualità di Zeudi. Queste parole sono giunte fino alle orecchie della mamma dell’ex Miss Italia, che ha voluto rispondere su Instagram pubblicando il messaggio in cui sua figlia fa coming out, accompagnato dalla seguente didascalia: Mai invalidare la sessualità di una persona, neanche per gioco”. Questo il testo della lettera: “Non avrei mai immaginato di scrivere una lettera per dirtelo, tant’è vero che non so da dove incominciare… Oggi è un giorno importante per me perché finalmente riesco a mettere per iscritto ciò che in 18 anni ho sempre saputo di essere. Ho atteso tanto perché ero molto insicura di questa cosa e soprattutto non riuscivo ad accettarmi”. Da notare che molte parti della lettera sono state censurate, ma il messaggio termina così: “Mi sento libera per la prima volta”.