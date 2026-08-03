Helena Prestes fa la diva sul lago di Como: spunta il like dell’ex fidanzato

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Helena Prestes continua il suo momento d’oro. La modella brasiliana ha ottenuto molto successo negli ultimi anni grazie alla partecipazione al Grande fratello ed altri programmi televisivi. In queste ore, la compagna di Javier Martinez è tornata prepotentemente alla ribalta per una foto che la ritrae su di una barca sul lago di Como. Nell’immagine postata su Instagram dalla pagina Lake Como Dreaming si vede Helena Prestes mentre si fa fotografare alla guida di un’imbarcazione con indosso un lungo abito bianco e un cappello di paglia. La foto della donna in versione diva ha scatenato la reazione sia della sua fanbase ma anche del suo ex fidanzato. I fans hanno notato che Carlo Motta ha messo mi piace alla foto dell’ex fidanzata.

Carlo Motta ed il like alla foto di Helena Prestes in barca

La foto di Helena Prestes su di una barca sul lago di Como ha ricevuto il like di Carlo Motta, con il quale ha avuto in passato una storia d’amore. I due ex fidanzati erano finiti al centro dell’attenzione nelle ultime settimane quando si sono visti per praticare kite-surf, passione che hanno in comune. Un incontro che aveva scatenato diverse critiche da parte dei fans e che aveva portato la compagna di Javier Martinez a difendersi sui social. In quell’occasione, la donna aveva pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui ammetteva che la vita era sua e nessuno aveva il diritto di giudicarla per le sue decisioni.

Ops mi e caduto un like 😎🤫😂 pic.twitter.com/kjPMstaEjR — LA QUEEN ATUTTOGOSSIP 👑 (@stronza2024) August 2, 2026