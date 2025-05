Helena Prestes, esperienza da brividi in Egitto: cosa ha fatto l’ex gieffina del Grande Fratello

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a far parlare di sé in seguito alla sua uscita dalla casa del Grande Fratello dove si è piazzata in seconda posizione dietro Jessica Morlacchi, che si è portata a casa i 50 mila euro. La modella brasiliana sta vivendo un periodo particolarmente d’oro sia dal punto di vista sentimentalmente che lavorativo, fatto di diverse collaborazioni con importanti brand italiani. La donna è appena tornata in Italia dopo aver trascorso dieci giorni in Egitto in compagnia del fidanzato Javier Martinez, conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello. Helena Prestes ha stupito il pubblico pubblicando in rete scatti e video del suo viaggio insieme al pallavolista argentino con quale fa coppia fissa da ormai tre mesi. L’ex gieffina si è fatta immortalare nel deserto, in gita in barca sul Mar Rosso e a Giza, dove ha avuto modo di visitare le piramidi.

Helena Prestes si è lanciata col paracadute in Egitto

L’ex gieffina continua a stupire il pubblico italiano in seguito alla sua esperienza con successo al Grande Fratello. Nel corso della giornata di ieri 14 maggio, Helena Prestes ha postato un video fatto durante il suo viaggio in Egitto. In esso, la modella brasiliana si rende protagonista di un’esperienza da brividi. La donna infatti si lancia col paracadutae davanti alle piramidi di Giza. La compagna di Javier Martinez ha allegato al post la seguente dedica: “Dream List in progress”. Neanche a dirlo, il filmato ha scatenato i fan della modella brasiliana. Molti si sono congratulati con la donna per il coraggio che ha mostrato cimentandosi in uno sport così difficile. Un utente ha scritto in questo modo: “sei una fonte inesauribile di forza e volontà..sei proprio una vera guerriera”.