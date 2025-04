Helena Prestes è volata ad Amsterdam: l’incontro con un noto DJ diventa virale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata tra le concorrenti più apprezzate dell’ultima edizione del Grande Fratello, conclusasi quasi un mese fa con la vittoria a sorpresa di Jessica Morlacchi. La modella brasiliana ha fatto sognare il pubblico con la sua storia d’amore con Javier Martinez, con la quale sta trascorrendo ogni momento libero insieme. Se dal punto di vista amoroso procede tutto a gonfie vele, anche sul lavoro la donna ha un’agenda ricca di impegni. Dopo l’uscita dal Grande Fratello, Helena Prestes non si è mai fermata, tanto da essere stata ospite di vari programmi televisivi e fatto alcune collaborazioni con noti brand. Nel corso delle ultime ore, la modella brasiliana è volata ad Amsterdam in Olanda per partecipare ad un evento di un noto brand d’abbigliamento italiano.

Helena Prestes è stata immortalata al fianco del DJ Martin Garrix

La compagna di Javier Martinez ha lasciato l’Italia per alcuni giorni per recarsi in Olanda per partecipare ad un evento di un noto brand d’abbigliamento. In questo occasione, Helena Prestes è stata immortalata al fianco di un noto DJ, presente all’evento come ospite musicale e testimonial del brand. Si tratta di Martin Garrix, il DJ olandese conosciuto in tutto il mondo per alcune popolari canzoni come Follow o In the name of love. Neanche a dirlo, l’incontro ha scatenato la reazione da parte dei fan della modella brasiliana. Molti i commenti apparsi sui social durante e dopo l’evento. Un utente ha scritto le seguenti parole su X: “Ha sempre partecipato a questi eventi e il fatto che pur essendo abituata a frequentare chiunque, poi nel GF si sia fatta conoscere per la sua umiltà e normalità mi fa capire quanto ogni sua scelta presa sia frutto solo di quello che la rende felice e non di convenienza”