Verissimo, Helena Prestes e Javier Martinez unici ospiti dal Grande Fratello: svelato il motivo

L’ultima edizione del Grande Fratello si è conclusa con la vittoria di Jessica Morlacchi. Proprio la cantante romana è stata ospite di Verissimo quando si era ritirata dal programma. Tuttavia da quando il reality show è terminato gli unici inquilini ad essere stati invitati nel programma di Silvia Toffanin sono stati Helena Prestes e Javier Martinez. Il pallavolista argentino e la modella brasiliana hanno intrapreso una romantica storia d’amore all’interno della casa del Grande Fratello. A Verissimo, i due hanno raccontato le emozioni che hanno vissuto ed il loro percorso fatto di alti e bassi per via di alcuni compagni di avventura come Zeudi Di Palma, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Silvia Toffanin ha ospitato solo gli Helevier escludendo per ora tutti gli altri finalisti del GF. Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbero dietro delle scelte personali da parte degli ex gieffini ed editoriali che avrebbe privilegiato un format più snello.

Helena Prestes e Javier Martinez sono stati gli unici ad essere ospiti di Verissimo dopo la finale del Grande Fratello. Una decisione dovuta ad una scelta editoriale del programma condotto da Silvia Toffanin. I fan possono stare tranquilli, visto che mancano ancora tante puntate al finale della stagione televisiva. Le storie degli ex concorrenti del GF potrebbero tornare ad essere protagoniste come un eventuale face to face tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due giovani non si sono più visti, tanto che il pubblico spera in un incontro a quattro davanti a Silvia Toffanin che potrebbe fare da mediatrice tra di loro. Non resta che attendere le prossime settimane per vedere se Verissimo ospiterà altri concorrenti di questa edizione del Grande Fratello.