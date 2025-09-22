Helena Prestes e Shaila Gatta: nuovi retroscena bomba dal reality show di Amazon

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Shaila Gatta sono finite al centro dell’attenzione in quest’ultima settimana. Le due donne sono state annunciate come concorrenti della prima edizione di The Fifty, il nuovo reality show di Amazon Prime Video in onda nella primavera 2026. Nel programma, la modella e l’ex velina di Striscia La Notizia si sfideranno con altri 48 concorrenti per vincere un montepremi finale. Neanche a dirlo, l’annuncio ha scatenato la reazione sorpresa da parte del popolo social, a conoscenza delle violenti liti tra Helena Prestes e Shaila Gatta avvenute all’interno del Grande fratello. Tuttavia sembra che qualcosa sia cambiato. Le due donne sembrano aver fatto pace e costruito un rapporto secondo le indiscrezioni circolate in rete.

Helena Prestes e Shaila Gatta, problemi all’interno del reality show di Amazon

La presenza di Helena Prestes e Shaila Gatta come concorrenti della prima edizione di The Fifty ha fatto molto parlare. In queste ultime ore, ecco che Alessandro Rosica ha raccontato nuovi retroscena bomba in merito all’esperienza delle due ex gieffine all’interno del reality show di Amazon. In una storia postata dall’esperto di gossip nel suo profilo Instagram si leggono le seguenti parole. “Ci sono stati tanti litigi e discussioni ovviamente. Hanno messo degli ex, gente che si era denunciata. Purtroppo Helena non stava bene e gli mancava Javier Martinez. Andata molto male mi hanno detto. Shaila incommentabile come sempre. Ha litigato con tutti.” Insomma secondo Alessandro Rosica sembra che ci siano stati alcuni problemi per le due ex gieffine all’interno del reality show di Amazon.