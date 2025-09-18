The Fifty, retroscena bomba su Helena Prestes e Shaila Gatta: “Non è quello che pensate”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. In questi giorni, la modella brasiliana è stata annunciata come concorrente della prima edizione di The Fifty, il reality show di Prime Video. Nel programma 50 personaggi provenienti dal mondo dei reality show si metteranno alla prova in sfide di cultura e fisiche. Nel cast oltre alla compagna di Javier Martinez, ci sarà anche una sua grande nemica. Si tratta di Shaila Gatta che con Helena Prestes si erano rese protagoniste di duri scontri all’interno dell’ultima edizione del Grande fratello. In quell’occasione, l’ex velina di Striscia La notizia e la modella brasiliana non si erano risparmiate tra insulti ed affermazioni forti.

Shaila Gatta e Helena Prestes, la rivelazione su The fifty

Shaila Gatta e Helena Prestes prenderanno parte alla prima edizione di The Social Hero, ora rinominato The fifty, che vedrà 50 concorrenti sfidarsi in alcune prove fisiche e di cultura per vincere un montepremi finale. A distanza di ore dall’annuncio, ecco che in rete ci sono le prime indiscrezioni su quello che sta succedendo all’interno del reality show che andrà in onda in primavera 2026 su Prime Video. A rivelare tutto sono arrivate le parole di Lorenzo Pugnaloni, che in una storia pubblicata nel suo profilo Instagram ha fatto sapere: “Helena e Shaila ci sono entrambe nel nuovo reality di Amazon Prime. Però posso dirvi che non è come pensate. Stanno andando d’accordo insieme.” Insomma, sembra che le due ex gieffine abbiano deciso di abbassare l’ascia da guerra per concentrare le loro energie in questa nuova esperienza.