Helena Prestes e quel toccante pensiero che commuove i fans: ecco quale

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Helena Prestes continua a far parlare di sé in seguito alla partecipazione del Grande fratello che l’ha vista protagonista. La modella influencer ha colpito i suoi fans nel corso delle ultime ore per un toccante pensiero pubblicato su X, dov’è molto attiva. La 35enne ha pubblicato il seguente messaggio: “Mi manca il mio papà”. La compagna di Javier Martinez ha dimostrato di sentire la mancanza del padre Antonio, venuto a mancare alcune settimane fa per le conseguenze di un grave problema di salute. Proprio la donna ha voluto omaggiare il defunto genitore con un forte gesto. Helena Prestes ha rivelato nel corso di una diretta social di essersi fatta un tatuaggio con l’iniziale di suo padre.

Helena Prestes aveva parlato della scomparsa del padre a Verissimo

La modella brasiliana sente l’assenza del padre, scomparso di recente dopo un ricovero in un ospedale brasiliano per un serio problema di salute. Nelle scorse settimane, Helena Prestes era stata ospite di Verissimo per parlare del momento difficile che stava vivendo. In quel frangente, l’ex concorrente del Grande fratello aveva ammesso di provare dei sensi di colpa per non essere riuscita a portare il suo genitore in Italia come gli aveva chiesto di fare. La donna aveva dichiarato nello studio di Silvia Toffanin: “Non pensavo che mi sarebbe mancato così tanto e che mi sarei pentita così tanto di non aver fatto quello che lui mi chiedeva. Lui era un musicista e mi chiedeva di farlo venire in Italia. Io gli chiedevo di aspettare perché non era il momento giusto. Le nostre ultime conversazioni erano su questo. Mi sento in colpa per non aver realizzato il suo sogno”.