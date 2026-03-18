Helena Prestes e Javier Martinez, rivelazione bollente: cosa ha detto l’ex gieffina

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Helena Prestes e Javier Martinez sono indubbiamente una delle coppie più seguite sui social in questo momento. I due godono di una grande popolarità grazie alla partecipazione al Grande fratello e diverse ospitate in televisione. In queste ore, la modella influencer brasiliana ha fatto una diretta nel suo profilo Tiktok che è stata seguita da oltre 3 mila utenti. In questa circostanza, la 35enne ha fatto una rivelazione bollente riguardante la sua giornata passata con Javier Martinez. Helena Prestes ha dichiarato senza tanti giri di parole: “Non abbiamo fatto la vasca. E’ stato molto divertente questo momento, ha fatto la doccia lui mentre lo guardavo. Menomale non ci sono le telecamere, la mia faccia da sc*ma mentre lui fa la doccia. Non è per tutti, non è facile.” La donna ha concluso, spiegando che il suo compagno riceve complimenti sia da uomini che da donne.

Javier Martinez ha sorpreso Helena Prestes a Verissimo

La storia d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez procede a gonfie vele nonostante gli impegni che spesso li portano ad essere distanti. Proprio il pallavolista argentino ha sorpreso la modella brasiliana di recente durante un’ospitata a Verissimo. In quell’occasione, Silvia Toffanin aveva mandato in onda un video-messaggio che il ragazzo aveva fatto per la fidanzata, alle prese con un momento delicato della sua vita. L’uomo aveva dichiarato: “So che non sono stati dei giorni facili, so che sei ancora in quella fase di superamento di questa cosa. Sono sicuro che ce la farai e sono fiero di te per come stai affrontando tutto. Ti auguro di ritrovare quella serenità che ti ha sempre contraddistinto”.