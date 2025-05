Helena Prestes e la confessione dolorosa sulla madre: “Non so niente di lei”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes si è classificata in seconda piazza all’ultima edizione del Grande Fratello. La modella brasiliana si è messa in mostra per il suo carattere senza filtri e la sua storia d’amore con Javier Martinez, nata non senza ostacoli. La donna si trova attualmente in vacanza e più precisamente in Egitto in compagnia del compagno dove stanno trascorrendo alcuni giorni in riva al mare e nel deserto. Nel corso delle ultime ore però Helena Prestes ha aperto il suo cuore ai suoi followers di X. La donna ha fatto una confessione dolorosa sulla madre, con la quale non ha un rapporto da molto tempo. L’ex concorrente del Grande Fratello ha scritto le seguenti parole: “È difficile a volte mi passa per la testa pensare che non so niente della mia mamma… in mezzo a questi momenti felici che possa arrivare una notizia infelice di morte.. e pensare che non lo vissuta e non la sento… :(“.

Helena Prestes aveva già parlato della madre durante l’ospitata a Verissimo

La modella brasiliana è tornata a parlare della madre, con la quale non ha più un rapporto da ormai moltissimo tempo. Helena Prestes ha dimostrato in più di un’occasione di soffrire per la lontananza dalla genitrice. In una vecchia ospitata nello studio di Verissimo, la compagna di Javier Martinez aveva detto le seguenti parole: “Da tre anni non la sento, forse due anni fa, da quando il mio ex fidanzato mi aveva chiesto una famiglia, io ho smesso di mandare soldi a mia madre e lei ha smesso di parlare con me, è sparita. So dov’è non mi risponde, anche quando lui mi ha lasciato io l’ho chiamata, ma lei non ha voluto parlare con me, perché diceva che io ero uguale agli altri, come mio padre.”