Javier Martinez ringrazia i fan sui social: il messaggio è commuovente

Javier Martinez è stato tra i concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello più apprezzati dal pubblico. Il pallavolista argentino si è contraddistinto per il suo self control e per la sua storia d’amore con Helena Prestes, con la quale fa coppia fissa ormai da tre mesi. L’uomo si trova attualmente in Egitto in compagnia della fidanzata dove hanno incantato i loro fan con alcuni foto e video della loro esperienza. Nel corso delle ultime ore, tuttavia, Javier Martinez ha pubblicato un messaggio sui social per ringraziare i suoi fan che si sono recati lo scorso 30 aprile a vederlo ad un evento a Rimini insieme ad Helena Prestes. L’uomo ha pubblicato una lunga storia sul suo profilo Instagram dove ha usato parole al miele per i suoi sostenitori. Il pallavolista argentino ha scritto le seguenti parole: “Voglio ringraziare di vero cuore tutte le persone che ci hanno sostenuto e che sono venute fino a Rimini per vederci.”

Javier Martinez e il messaggio di ringraziamento per i fan

L’ex concorrente del Grande Fratello ha pubblicato un messaggio di ringraziamento per i fan che si sono recati in centinai a vederlo a Rimini insieme alla compagna. Nel post pubblicato da Javier Martinez nelle sue storie di Instagram si legge: “Il vostro affetto, la vostra presenza, il vostro entusiasmo ci hanno riempito di energia e significato. Ogni sorriso, ogni applauso, ogni parola. Siete stati parte fondamentale di questo percorso e vi porterà nel cuore fino alla fine.” Parole che arrivano dopo il messaggio di ringraziamento che Helena Prestes aveva scritto solo alcuni giorni prima sul suo profilo Instagram. La coppia sta vivendo un momento d’oro dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello.