Helena Prestes e Javier Martinez vanno a convivere? “Grandi cambiamenti”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono usciti da un mese dalla casa del Grande Fratello, dove sono stati gli assoluti protagonisti. La coppia ha fatto molto parlare per la storia d’amore nata davanti alle telecamere di Cinecittà. Attualmente gli Helevier cosi si fanno chiamare in rete si trovano in Egitto per una vacanza-lavoro. La modella brasiliana e il pallavolista argentino hanno fatto sognare i loro fan, pubblicando foto e video nei loro rispettivi profili social. Di recente, Helena Prestes e Javier Martinez sono finiti al centro di un’indiscrezione da parte del settimanale Nuovo. La coppia avrebbe importanti progetti per il futuro come rivelato dalla seconda classificata del Grande Fratello, che ha dichiarato in questo modo: “In questo periodo non stiamo davvero convivendo anche se siamo sempre insieme, un po’ nel mio appartamento milanese e un po’ in quello di lui a Macerata. Però stiamo pensando di trovare una casetta tutta nostra a Milano”

Helena Prestes e Javier Martinez vogliono andare a convivere a Milano

Gli Helevier hanno annunciato grandi cambiamenti in arrivo. Helena Prestes e Javier Martinez avrebbero intenzione di andare a convivere a Milano. La coppia nata nell’ultima edizione del Grande Fratello starebbe facendo le cose sul serio, anche progettando una famiglia. L’ultimo numero del settimanale Nuovo ha immortalato i due uscire da una farmacia, dove avrebbero comprato un test di gravidanza. Proprio la modella brasiliana ha riferito al settimanale: “Avere un figlio è il mio sogno più grande, anzi, il nostro sogno più grande perché il mio compagno la pensa come me.” I due starebbero già pensando di formare una famiglia,tanto desiderata da entrambi come raccontato sia all’interno della casa del Grande Fratello che durante l’ospitata a Verissimo.