Helena Prestes e Javier Martinez incantano in Egitto: “Sempre più affiatati e inseparabili”

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a far sognare il pubblico italiano. La coppia che si è conosciuta nell’ultima edizione del Grande Fratello sta trascorrendo dei momenti di relax in Egitto. I due hanno deciso di trascorrere qualche giorno fuori dall’Italia e più precisamente a El Gouna, meta amatissima per chi pratica kite surf. Proprio la coppia ha pubblicato alcuni scatti e video dalla vacanza, che stanno facendo sognare i loro fan. Helena Prestes si mostra con un bikini che mette in risalto le sue forme mentre Javier Martinez a petto nudo e con indosso un pantaloncino sportivo. In altre foto si vedono gli Helevier cosi si fanno chiamare in rete mentre partecipano ad un’esperienza nel deserto oppure sono seduti sopra una Jeep al tramonto.

Helena Prestes e Javier Martinez sempre più complici e affiatati

La coppia nata nell’ultima edizione del Grande Fratello sta trascorrendo una vacanza da favola in Egitto, dove vi sono anche per motivi di lavoro. Nel corso delle ultime ore, Helena Prestes e Javier Martinez sono finiti al centro di un’indiscrezione da parte di Deianira Marzano. La nota esperta di gossip ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram con il seguente messaggio: “Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra la modella brasiliana e Javier Martinez. I due sono sempre più affiatati, complici e inseparabili. Nessuna crisi all’orizzonte, solo sorrisi, viaggio e tanto sentimento.” Un momento davvero d’oro per i due ex concorrenti del Grande Fratello.