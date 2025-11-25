Helena Prestes e Javier Martinez tornano in televisione: ecco quando e dove

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez si sono conosciuti nella scorsa edizione del Grande fratello, il reality show di Canale 5. La modella brasiliana ed lo schiacciatore argentino stanno insieme da ormai diverso tempo e da qualche mese sono andati a vivere a Terni dove lui gioca per la squadra locale. Per la coppia è davvero un momento d’oro sia dal punto di vista personale che professionale. Molto presto, Helena Prestes e Javier Martinez torneranno ad essere protagonisti anche in televisione dopo l’esperienza al Grande fratello. Gli Helevier prenderanno parte ad una puntata della nuova edizione di Celebrity Chef, il programma condotto da Alessandro Borghese su Tv8. Al momento non c’è ancora una data chiara in merito alla messa in onda della loro ospitata anche se con tutta probabilità ad inizio 2026.

Helena Prestes e Javier Martinez saranno protagonisti della nuova edizione di Celebrity Chef

Gli Helevier si sfideranno dietro ai fornelli nel corso della nuova edizione di Celebrity Chef, in programma nel 2026 su Tv8. I fan avranno così modo di rivedere la coppia che hanno tanto apprezzato al Grande fratello. Ma per Helena Prestes non sarà l’unico impegno in televisione poiché sarà tra le concorrenti di un nuovo reality show di Amazon Prime Video. La compagna di Javier Martinez sarà tra le protagoniste di The Fifty, dove cinquanta concorrenti si mettano alla prova in sfide fisiche e di cultura per vincere un montepremi finale.