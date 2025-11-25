Helena Prestes e Javier Martinez, Natale in anticipo a Terni: il video fa il giro del web

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano a distanza di ormai tanti mesi dalla fine del loro Grande fratello dove si sono classificati entrambi nelle fasi finali. Proprio la coppia è tornata a far parlare di sé per un video pubblicato sul web. Tutto è iniziato quando la modella brasiliana ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram che conta oltre 400 mila utenti. Nel filmato si vede l’ex gieffina fare l’albero di Natale insieme a Javier Martinez, la sorella Mariana e il nipote Levi sotto le note di una famosa canzone natalizia. Gli Helevier hanno già deciso di addobbare il loro albero nonostante manchino ancora alcuni giorni a dicembre. Neanche a dirlo, il filmato ha emozionato i fans della coppia. Un utente ha scritto: “che questo Natale possa portarli tante belle cose” oppure un altro “che bella famiglia.”

Helena Prestes e Javier Martinez hanno addobbato il loro albero di Natale

Gli Helevier sono già pronti per il Natale. Helena Prestes e Javier Martinez hanno già addobbato il loro albero nella loro casa di Terni insieme alla sorella e nipote di lei come mostrato in alcune storie pubblicate sui social. Difatti i famigliari della modella brasiliana l’hanno raggiunta nella città umbra per stare alcuni giorni con lei. In alcuni video e foto pubblicati in rete si vede Mariana Prestes ed il figlio insieme all’ex gieffina mentre osservano la partita di Javier Martinez con la Terni volley academy al palazzetto della città.