Helena Prestes e Javier Martinez “sono sempre impegnati”: la rivelazione

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Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più seguite in questo momento in Italia. L’influencer brasiliana ed il pallavolista si sono conosciuti e innamorati all’interno del Grande Fratello 2024. Proprio gli Helevier sono finiti al centro di un commento da parte di Federico Fusca, noto chef toscano che sarà tra i concorrenti della prima edizione di The Fifty, il nuovo reality show in arrivo su Amazon Prime Video. L’uomo ha aperto un box di domande nel suo profilo Instagram, dove ha parlato della coppia con la quale ha stretto un’importante amicizia. A chi gli chiedeva quando avrebbe incontrato nuovamente gli Helevier, Federico Fusca ha dichiarato le seguenti parole: “Si parla di circa 59 messaggi riferiti ad Helena Prestes e Javier Martinez. Loro sono sempre impegnati, io uguale. Non ne ho idea, comunque a breve, quando vogliono godere un po’ si fa una bella rimpatriata e si fa una bella grigliata, tanto io e Javi siamo bravi a montare il barbecue.”

Helena Prestes ha conosciuto Federico Fusca a The Fifty

Federico Fusca sarà tra i concorrenti della prima edizione di The Fifty, il nuovo reality show di Amazon Prime Video. Proprio durante le registrazioni del programma avvenute negli scorsi mesi, il noto chef toscano ha avuto modo di conoscere Helena Prestes. I due hanno dimostrato di aver stretto una bella amicizia, tanto che nelle scorse settimane si erano ritrovati insieme a Javier Martinez per un barbecue. The Fifty si appresta a debuttare in Italia il prossimo 8 maggio. Il reality show vedrà cinquanta personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo sfidarsi per vincere un montepremi finale che verrà donato ad un seguace dell’app.