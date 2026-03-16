Helena Prestes protagonista di The Fifty: svelata la data d’uscita su Prime Video

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Helena Prestes tornerà presto in televisione come concorrente di un nuovo reality show. L’influencer brasiliana sarà tra le protagoniste di The fifty, il nuovo programma di Amazon Prime video dove cinquanta personaggi del mondo dello spettacolo si metteranno alla prova in sfide di cultura e fisiche per vincere un montepremi finale che sarà destinato ad un utente dell’app. Oltre ad Helena Prestes, in gara anche altri volti conosciuti del Grande fratello come Matteo Diamante, Edoardo Tavassi, Shaila Gatta, Eva Grimaldi ed Antonella Elia. Secondo il portale Today.it, la data d’inizio di The fifty è prevista per il prossimo venerdì 8 maggio. Il pubblico avrà così modo di assistere ad un programma unico nel suo genere.

Helena Prestes, rotto il silenzio sulla partecipazione a The Fifty

La data d’uscita di The fifty è prevista per venerdì 8 maggio sulla piattaforma Amazon Prime Video. Proprio Helena Prestes ha di recente rotto il silenzio in merito alla sua partecipazione al nuovo reality show. La donna ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui ha dato una piccola anticipazione in merito al nuovo programma. La compagna di Javier Martinez ha dichiarato le seguenti parole: ““Avete visto che su Amazon Prime? E’ uscita la notizia. Ho visto che vi è piaciuto tantissimo. Non vedo l’ora di vedere tutte le puntate con voi.” L’ex concorrente del Grande Fratello ha concluso: “E’ stato divertentissimo.