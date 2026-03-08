Helena Prestes e Javier Martinez, segnalazione sulla coppia: “Mai fidarsi…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a far sognare il pubblico italiano. La coppia è stata la protagonista assoluta di un evento avvenuto lo scorso sabato 7 marzo a Napoli. L’influencer e il pallavolista della Terni volley academy hanno preso parte ad una serata in un noto locale napoletano per Chloe’s Art, il progetto del loro amico fotografo. In questo frangente, gli Helevier – così si fanno chiamare dai fans – hanno avuto modo d’incontrare alcuni fans intervenuti all’evento. Proprio un utente ha scritto la sua testimonianza sui social dopo aver avuto modo di vedere Helena Prestes e Javier Martinez da vicino. Nella segnalazione apparsa su X si leggono le seguenti parole: “Finalmente sono riuscita a vederli di una bellezza imbarazzante. Innamorati, affiatati e gentilissimi. Serata super. Mai fidarsi delle chiacchiere, supposizioni che alimentano il gioco del telefono….. La realtà non supererà mai la fantasia”

Helena Prestes e Jsvier Martinez innamoratissimi a Napoli

Gli Helevier sono apparsi innamorati e affiatati nel corso di una serata avvenuta lo scorso 7 marzo a Napoli per presentare il progetto di un loro amico. In quell’occasione, Helena Prestes ha fatto una diretta nel suo profilo Tiktok, dove oltre a scambiarsi dei languidi sguardi e teneri baci con Javier Martinez sono intervenuti alcuni personaggi dello spettacolo italiano che erano presenti anche loro nel locale. L’influencer 35enne ha avuto modo di parlare con Soleil Stasi, con la quale ha presentato alcune creazioni create dal loro amico fotografo.