Helena Prestes presa una drastica decisione: i fans esultano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a far parlare di sé. Dopo aver reso pubblico di aver comprato la sua prima casa a Lecco, ecco che l’influencer brasiliana ha fatto una diretta nel suo profilo Tiktok dove ha oltre 60 mila utenti. In questo frangente, la donna ha annunciato di aver preso una drastica decisione per contrastare gli haters, che spesso inquinano i suoi canali social con cattiverie sia su di lei che sulla sua storia d’amore con Javier Martinez, conosciuto all’interno del Grande Fratello. Nel corso della diretta, Helena Prestes ha spiegato di aver deciso d’intervenire, affidandosi ad un avvocato per placare tale problema. Neanche a dirlo, la novità ha suscitato la felicità dei fans, che da mesi chiedevano che venissero prese misure drastiche contro i leoni da tastiera.

Helena Prestes e la mossa contro gli haters

La 35enne ha deciso di ricorrere alle vie legali per contrastare gli haters. Non è la prima volta che Helena Prestes decide di prendere misure del genere. La scorsa estate, la donna aveva diramato un lungo comunicato nel suo profilo X, dove annunciava pesanti misure contro i leoni da tastiera. In quel messaggio, la compagna di Javier Martinez aveva scritto: “ho incaricato un avvocato americano, pronto a inviare lettere formali legali a chiunque metta in atto tali comportamenti. Il rispetto e la responsabilità sono alla base della convivenza civile. Chi sceglie di agire diversamente deve essere consapevole dei rischi legali a cui va incontro.”