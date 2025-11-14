Helena Prestes e Javier Martinez, retroscena sulla coppia: “Si sentono sempre”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano ad essere al centro dell’attenzione in seguito alla loro partecipazione alla scorsa edizione del Grande Fratello, dove sono arrivati nelle fasi finali. La modella brasiliana e il pallavolista argentino stanno insieme da nove mesi dopo essersi conosciuti nella casa più spiata d’Italia. In questo momento, gli Helevier – cosi si fanno chiamare in rete – sono distanti. L’ex gieffina si trova in Brasile mentre il compagno è rimasto in Italia. Nel corso delle ultime ore, Deianira Marzano ha rivelato un retroscena in merito alla coppia. L’esperta di gossip rispondendo ad una domanda di un utente circa una possibile crisi tra i due, ha scritto: “Lo ripeto per la millesima volta e poi non lo dico più: tra di loro tutto ok, super ok. Si sentono sempre, ieri hanno fatto una videochiamata di un’ora – saputo da un amico in comune. Solo voi vi state facendo tutti questi film”

Helena Prestes è in Brasile con Cometa Living

Gli Helevier sono distanti ma solo per motivi di lavoro. Helena Prestes ha preso parte ad una collaborazione con Cometa Living in terra brasiliana. Proprio la modella brasiliana ha condiviso momenti del suo viaggio nelle sue storie di Instagram. In una storia la si vede leggere un libro su di un’amaca mentre in un altra fare kite-surf nell’oceano. Allo stesso tempo, Javier Martinez è apparso molto nostalgico sui social. Il pallavolista argentino ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram con una foto di sé stesso scattata durante la bella stagione con la seguente didascalia: “Ricordi dell’estate.” Il 30enne è atteso la prossima domenica 16 novembre a Lecce quando scenderà in campo per la quarta giornata di campionato di A3 con la Terni volley academy che questa volta giocherà in trasferta.