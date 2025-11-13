Javier Martinez nostalgico: “Ricordi…”, il gesto sui social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua ad essere seguitissimo dai fans nonostante la fine del suo Grande fratello avvenuta da ormai diversi mesi. Dopo aver trascorso sei mesi all’interno della casa più spiata d’Italia, l’uomo è tornato alla sua vecchia passione: la pallavolo. Il 30enne è stato ingaggiato dalla Terni volley academy, che disputa da quest’anno il campionato di A3. Nel frattempo, Javier Martinez è tornato a far parlare di sé per una storia pubblicata nel suo profilo Instagram. Il compagno di Helena Prestes ha postato un suo scatto in riva al mare con la seguente didascalia: “ricordi dell’estate”. L’uomo è apparso molto nostalgico della bella stagione che aveva passato insieme alla compagna in giro per l’Italia e l’estero.

Javier Martinez ha raggiunto un importante traguardo

Nel frattempo, Javier Martinez ha conseguito un importante traguardo alcuni giorni fa. In particolare, lo schiacciatore argentino ha raggiunto i 1100 punti totalizzati nella sua carriera. Un record che ha colto di sorpresa anche l’ex concorrente del Grande fratello, che intervistato da Legavolley ha dichiarato: “Non ero consapevole di questo record ma è sempre una bellissima cosa e sono molto felice.” L’uomo è atteso la prossima domenica 16 novembre a Lecce dove disputerà una nuova partita con la Terni volley academy valida per la quarta giornata di campionato di A3.