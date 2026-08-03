Helena Prestes e Javier Martinez, retroscena inedito sulla coppia: “Ogni volta che ci incontriamo..”

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più chiacchierate di quest’estate. La donna ed il pallavolista argentino hanno deciso di concedersi alcuni giorni di vacanza in Sardegna dove lui ha la famiglia. In queste ore, un amico della coppia ha rilasciato un retroscena inedito in merito al suo rapporto con gli Helevier. Si tratta di Biagio D’Anelli, il quale ha risposto in questo modo ad una domanda di un utente su Instagram: “Con loro ho già avuto modo di parlare a lungo ogni volta che ci siamo incontrati. Ci sono racconti, emozioni e momenti che appartengono alla loro sfera più autentica e credo sia giusto custodirli. Perché non tutto deve diventare un’intervista.” L’uomo ha un’amicizia di lunga data con Helena Prestes e Javier Martinez. Alcune settimane fa, l’esperto di gossip insieme alla coppia si era presentata alla prima dello spettacolo lirico di Alfonso Signorini avvenuto all’Arena di Verona.

Helena Prestes e Javier Martinez beccati in Sardegna

Gli Helevier hanno trascorso giornate di relax in Sardegna con la famiglia di lui. Helena Prestes si è ricongiunta col fidanzato dopo aver passato alcuni giorni a Portopollo nel nord dell’isola per praticare kite-surf insieme ad un gruppo di amici. Proprio la coppia è finita al centro di una segnalazione da parte di un utente che ha avuto modo di beccarli in vacanza. La fan ha così scritto in un post pubblicato su X: “Notizie flash… 31/7/26 Mentre passeggi sulla spiaggia del Poetto ed avere una visione… si proprio loro. La vita vera! Grazie Sardegna“. La storia d’amore tra la modella brasiliana e Javier Martinez procede a gonfie vele nonostante sia spesso minata da malelingue.

Helena Prestes e Javier Martinez (Foto: Instagram)