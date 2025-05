Helena Prestes e Javier Martinez presto genitori?Lei rompe il silenzio: “Non posso dire niente”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez si sono conosciuti nell’ultima edizione del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini. Dopo un corteggiamento durato per mesi, i due hanno deciso di fare coppia ed oggi sono inseparabili. Gli Helevier così si fanno chiamare in rete si stanno godendo ogni momento insieme, tanto da passare delle splendide lune di miele tra l’Italia e l’estero. Al momento, Helena Prestes e Javier Martinez si sono in vacanza-lavoro in Egitto. Nel corso delle ultime ore, però, la coppia è finita al centro di un’indiscrezione da parte del settimanale Nuovo, che li ha fotografati mano nella mano per le vie di Milano. I due sono stati immortalati mentre entravano in una farmacia del capoluogo lombardo per acquistare forse un test di gravidanza.

Helena Prestes e Javier Martinez rivelano che avere un figlio è il loro sogno

La coppia nata nell’ultima edizione del Grande Fratello è stata beccata recarsi in farmacia ad acquistare forse un test di gravidanza. Sul settimanale Nuovo appena uscito in tutte le edicole italiane si leggono alcune dichiarazioni della modella brasiliana, che rivela così: “In questo momento non vi posso svelare niente “per poi aggiungere “Certo avere un figlio è il mio sogno più grande anzi il nostro sogno più grande.” Helena Prestes e Javier Martinez hanno dimostrato di fare sul serio subito dopo la fine del Grande Fratello. La coppia starebbe cercando casa a Milano per colmare la distanza tra di loro, visto che lei sta a Milano mentre lui abita a Macerata nelle Marche.