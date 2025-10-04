Helena Prestes e Javier Martinez, nuovi impegni in televisione: ecco quando e dove

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a far sognare gli italiani nonostante la fine del Grande Fratello, avvenuta ormai da diversi mesi. Dopo un’estate tra l’Italia e l’estero, la coppia è tornata alla vita di tutti i giorni fatta di molteplici impegni. Molto presto gli Helevier – così si fanno chiamare sul web – torneranno nuovamente in televisione. In particolare, la modella brasiliana e il pallavolista argentino della Terni Volley Academy saranno ospiti domani 5 ottobre della nuova puntata di Verissimo, il talkshow condotto da Silvia Toffanin sui teleschermi di Canale 5. Helena Prestes e Javier Martinez aggiorneranno il pubblico su come sta procedendo la loro storia d’amore. Ma gli impegni televisivi per la coppia non sono ancora terminati perché molto presto debutteranno anche su TV8.

Helena Prestes e Javier Martinez protagonisti della nuova edizione di Celebrity Chef

Gli Helevier saranno i protagonisti di una puntata della nuova edizione di Celebrity Chef, il programma condotto da Alessandro Borghese su TV8. Nel format, Helena Prestes e Javier Martinez si metteranno in gioco dietro ai fornelli in una sfida culinaria di grande spettacolo. Al momento la messa in onda del programma è ancora da svelare anche se non è da escludere ad inizio 2026. Sempre nel nuovo anno, la modella brasiliana sarà protagonista di un nuovo reality show targato Amazon Prime Video. La donna prenderà parte a The Fifty, un nuovo format in cui 50 concorrenti si sfidano in prove fisiche, di cultura e psicologiche.