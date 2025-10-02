Helena Prestes e Javier Martinez ospiti nuovamente di Verissimo: ecco quando

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Continua l’incredibile successo di Helena Prestes e Javier Martinez in seguito alla fine della loro esperienza all’interno della casa del Grande Fratello. Dopo essere stati annunciati come testimonial della nuova linea sportiva tra Fila e Yamamay, ecco che la coppia è tornata a far parlare di sé in queste ore. La modella brasiliana e il pallavolista argentino torneranno nuovamente in televisione per la gioia del pubblico italiano che li aveva apprezzati nel corso della loro edizione del Grande Fratello. Helena Prestes e Javier Martinez saranno ospiti della nuova edizione di Verissimo, dato che sono stati immortalati in queste ore nei camerini del noto programma di Canale 5. Secondo alcune indiscrezioni, gli Helevier potrebbero essere intervistati da Silvia Toffanin nel corso della puntata in programma domenica 5 ottobre.

Helena Prestes e Javier Martinez ospiti della puntata del 5 ottobre di Verissimo

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l’attenzione dei fans. La coppia sarà la protagonista della puntata di Verissimo di domenica 5 ottobre dove avranno modo di aggiornare il pubblico e Silvia Toffanin su come sta procedendo la loro storia d’amore a distanza di mesi dalla fine del Grande Fratello. Non è la prima volta che i due sono ospiti del noto programma pomeridiano delle reti Mediaset. Solo qualche mese fa, la modella brasiliana aveva rilasciato delle dichiarazioni commuoventi in merito al suo passato e sulla sua storia con lo schiacciatore argentino. In quel frangente, la donna aveva dichiarato le seguenti parole: “E’ stato il mio sorriso nella Casa. Lui è molto leale, determinato, protettivo e mi faceva ridere”.