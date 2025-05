Helena Prestes e Javier Martinez lasciano l’Italia: viaggio da sogno in Egitto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie nate nell’ultima edizione del Grande Fratello, vinta da Jessica Morlacchi. Ad un mese dalla fine del reality show, la coppia appare sempre più complice e innamorata. In queste ultime settimane, gli Helevier si sono concessi delle piccole lune di miele in giro per l’Italia. Dopo aver passato alcuni giorni a Recanati per visitare la casa che un tempo era abitata da Giacomo Leopardi, Helena Prestes ed il compagno hanno fatto tappa a Riccione, dove hanno preso alloggio in una mega villa in cui vi hanno festeggiato la Pasqua. Finita qui? No, perché Javier Martinez e la modella brasiliana hanno lasciato per qualche giorno l’Italia per godersi una vacanza all’estero dopo l’evento a Rimini dove hanno potuto salutare i loro fan venuti per conoscerli.

Helena Prestes e Javier Martinez, vacanza da sogno ad El Gouna in Egitto

Gli Helevier hanno lasciato per qualche giorno l’Italia. Helena Prestes e Javier Martinez si stanno concedendo una vacanza da sogno in Egitto e più precisamente a El Gouna, meta preferita di chi ama fare kitesurf. In queste ultime ore, la coppia nata nell’ultima edizione del Grande Fratello è stata immortalata mentre trascorre una giornata nel deserto in compagnia di alcune persone. Nelle foto pubblicate in rete si vede la modella brasiliana e il pallavolista argentino sopra una jeep in mezzo al deserto egiziano. Una vacanza da sogno che ha scatenato i commenti da parte dei loro fan. Un utente sui social ha scritto le seguenti parole: “Che emozione! E’ la loro prima vacanza insieme!!” mentre un altro ha scritto “Queste foto di Javier e la compagna in Egitto riflette la loro realtà. Sono due esseri umani meravigliosi, umili e soprattutto, innamorati.”