Javier Martinez e Helena Prestes bloccano Rimini: balli e baci di fuoco all’evento coi fan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez e Helena Prestes sono usciti da un mese dalla casa del Grande Fratello ma continuano a far parlare di loro. I due hanno fatto sognare il pubblico italiano grazie alla loro storia d’amore nata sotto i riflettori del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ieri 30 aprile, gli Helevier così si fanno chiamare dai fan hanno preso parte ad un evento in una nota discoteca di Rimini. Javier Martinez e Helena Prestes sono apparsi più affiatati e innamorati che mai mentre salutavano una folla di oltre 1000 persone presenti all’evento. In questo frangente, i due ex concorrenti del Grande Fratello hanno mostrato la loro grande passione esibendosi in dei balli sensuali fino a tarda serata. La coppia inoltre si è concessa ai loro fan per delle foto e degli autografi. Un vero e proprio successo per i due da poco usciti dal reality show.

Successo per Javier Martinez e Helena Prestes a Rimini

Gli Helevier stanno vivendo un momento davvero d’oro sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. Dopo l’uscita dal Grande Fratello, Javier Martinez e Helena Prestes non si sono mai fermati. I due hanno letteralmente bloccato Rimini, che è stata invasa dai fan che li hanno attesi sotto l’albergo fin dalle prime ore del mattino. Un grande successo per la coppia che oggi sogna una famiglia come rivelato in un’intervista concessa al settimanale Chi, uscita ieri in tutte le edicole italiane. In quel frangente, la modella brasiliana ed il suo compagno hanno affermato di sognare di mettere al mondo una bambina. Proprio la seconda classificata del Grande Fratello ha dichiarato le seguenti parole: “Il mio sogno è costruire una famiglia. Desidero una casa tutta mia e una bambina. Sì, una femminuccia… una ‘cavallina’, come la chiamo io: una bella cavallina.“