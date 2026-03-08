Helena Prestes e Javier Martinez insieme a Soleil Stasi e Artem Tkachuk di Mare Fuori: ecco perché

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l’attenzione dei propri fans. La coppia nata all’interno del Grande Fratello hanno preso parte al lancio di Chloe’s Love, un progetto di arte visiva e scultura contemporanea realizzato da Tommy Napolitano, fotografo e artista di Napoli. Per l’occasione, l’influencer brasiliana e il pallavolista argentino della Terni volley academy hanno raggiunto la città partenopea per partecipare all’evento del loro amico. Ma Helena Prestes e Javier Martinez non erano gli unici vip in quanto erano presenti anche l’influencer italo-americana Soleil Stasi e Artem Tkachuk, attore ucraino diventato famoso per aver interpretato il ruolo di Pino in Mare Fuori, nota serie tv di Rai 2.

Helena Prestes e Javier Martinez presenti all’evento Chloe’s Love

Javier Martinez ha repostato una storia nel suo profilo Instagram in cui lo si vede seduto ad un tavolo insieme alla compagna, Soleil Stasi, Artem Tkachuk e altre personalità della movida napoletana. In questa circostanza, Helena Prestes ha fatto una diretta nel suo profilo Tiktok per mostrare le creazioni realizzate dal suo amico fotografo per Chloe’s Love, il progetto di cui è cofondatrice. Per l’occasione, la donna ha optato per un pantalone corto che ha messo in mostra le sue gambe lunghe, un top vedo non vedo nero e un giacchetto dello stesso colore. La 35enne di San Paolo ha completato il look con una decolletè a stampa leopardata.