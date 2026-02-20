Javier Martinez, nuovo grande traguardo: cosa ha fatto l’ex gieffino

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Il pallavolista argentino in forza alla Terni volley academy ha raggiunto un nuovo grande traguardo. In particolare, il 30enne ha annunciato che presto sbarcherà in Brasile, terra d’origine di Helena Prestes, la compagna conosciuta nella casa del Grande fratello. L’uomo ha scattato uno shooting per un brand d’abbigliamento brasiliano come mostrato in alcuni video e foto comparsi sui social. Negli scatti social si vede Javier Martinez posare all’interno del Pala Terni con un abbigliamento sportivo. Neanche a dirlo, la novità ha scatenato la reazione dei suoi fans, che sono apparsi felici di questo nuovo impegno.

Javier Martinez diventa modello per un brand di abbigliamento brasiliano

Il pallavolista argentino è pronto a mettersi in gioco in una nuova veste. Javier Martinez sbarcherà presto in Brasile come modello per un brand di abbigliamento. Proprio l’uomo ha annunciato tale collaborazione in una storia postata nel suo profilo Instagram dov’è apparso molto emozionato. L’uomo ha dichiarato le seguenti parole: “Ho appena finito lo shooting. E’ stata una cosa bellissima super stimolante. Abbiamo mischiato una delle strade che vorrei intraprendere con la mia vita attuale. E’ stato veramente figo, non vedo l’ora di pubblicare le foto, di farvi vedere quello che abbiamo tirato fuori. Sono degli scatti veramente fighi e belli.”