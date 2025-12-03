Helena Prestes e Javier Martinez innamoratissimi: il ritratto di famiglia fa impazzire i fans

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano che li segue da ormai diverso tempo ovvero da quando hanno partecipato alla scorsa edizione del Grande fratello dove entrambi sono arrivati alle fasi finali. Proprio gli Helevier – cosi si fanno chiamare in rete – hanno mandato in visibilio i loro fans con un video pubblicato sui social. In particolare, l’ex gieffina ha postato una storia nel suo profilo Instagram in cui la si vede insieme a Javier Martinez mentre fanno la tosatura alla loro cagnolona di nome Amy. Nel filmato, Helena Prestes ed il compagno appaiono innamoratissimi mentre si scambiano abbracci, teneri baci e sguardi complici.

La storia tra Helena Prestes e Javier Martinez procede a gonfie vele

Gli Helevier sono apparsi innamoratissimi mentre si prendono cura della loro amica a quattro zampe. La storia pubblicata su Instagram ha suscitato la reazione del popolo social. Un utente su X, il vecchio Twitter, ha scritto: “Queste foto urlano FAMIGLIA. Helena Prestes adesso ha la sua famiglia, quella che ha sempre desiderato e si vede anche dai suoi occhi e dal suo sorriso quanto si sente amata e protetta da Javier Martinez”. Un altro utente, invece, ha scritto: “vi amo”. La storia d’amore tra la modella brasiliana ed il pallavolista della Terni volley academy sta procedendo a gonfie vele, tanto che tra pochi giorni festeggeranno i dieci mesi insieme.