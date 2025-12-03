Spettacolo Italia
Helena Prestes e Javier Martinez innamoratissimi: il ritratto di famiglia fa impazzire i fans
Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano che li segue da ormai diverso tempo ovvero da quando hanno partecipato alla scorsa edizione del Grande fratello dove entrambi sono arrivati alle fasi finali. Proprio gli Helevier – cosi si fanno chiamare in rete – hanno mandato in visibilio i loro fans con un video pubblicato sui social. In particolare, l’ex gieffina ha postato una storia nel suo profilo Instagram in cui la si vede insieme a Javier Martinez mentre fanno la tosatura alla loro cagnolona di nome Amy. Nel filmato, Helena Prestes ed il compagno appaiono innamoratissimi mentre si scambiano abbracci, teneri baci e sguardi complici.