Helena Prestes e Javier Martinez infiammano Capri: il video su web è bollente!

Helena Prestes e Javier Martinez sono la coppia più amata dell’ultima edizione del Grande Fratello. La partecipazione al reality show ha portato grande fortunata alla modella brasiliana e al pallavolista argentino. I due si sono resi protagonisti di diverse fughe d’amore in giro per l’Italia. Dopo aver fatto tappa a Napoli dove hanno avuto modo di vedere i Quartieri Spagnoli col murales dedicato a Maradona, gli Helevier hanno raggiunto la vicina Capri per prendere parte alla nuova edizione di Vip Champion. In questo frangente, Helena Prestes si è scatenata in balli e canti sotto lo sguardo attento del compagno. La coppia è apparsa molto complice e innamorata come testimoniato da Alfonso Signorini, che li ha incontrati all’evento. Proprio il conduttore ha scritto sui social: “Capri in love” con la foto di lui insieme agli Helevier.

Helena Prestes e Javier Martinez infiammano col loro video in asciugamano

In queste ultime ore, Helena Prestes e Javier Martinez hanno infiammato Capri. La modella brasiliana ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram dove appare insieme al compagno. Nel filmato in questione si vede i due con indosso prima un accappatoio dell’hotel e poi un asciugamano che ha lasciato poco all’immaginazione. Gli Helevier si mostrano complici e sorridenti mentre si scambiano sguardi d’intesa e baci d’amore. Neanche a dirlo, la storia su Instagram ha scatenato i fan della coppia. Molti utenti hanno fatto i complimenti al pallavolista argentino per i suoi addominali scolpiti mentre altri hanno commentato in questo modo: “Tutti sparlano, giudicano, offendono ma loro se ne fottono e continuano a costruire il loro futuro, con amore e fatturando”