Helena Prestes, siparietto con Belen Rodriguez a Capri: c’entra Javier Martinez

Helena Prestes e Javier Martinez si trovano a Napoli per alcuni impegni di lavoro. La coppia nata nell’ultima edizione del Grande Fratello ha avuto modo di mangiare le prelibatezze e vedere i luoghi tipici del posto. La modella brasiliana e il pallavolista argentino sono apparsi più complici e innamorati che mai come testimoniato in alcuni video e foto pubblicate sui social. Nel corso della giornata di ieri, Helena Prestes ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram con una dedica d’amore. L’ex gieffina ha scritto: “Napoli Ti amo”, prima di raggiungere l’Isola di Capri in compagnia di Javier Martinez a bordo di uno yacht. In questi giorni, gli Helevier così si fanno chiamare in rete prenderanno parte a Vip Champion, un evento che si svolge sull’Isola che raduna alcuni importanti nomi del mondo dello spettacolo.

Helena Prestes chiede a Belen Rodriguez di cantare con Javier Martinez, la conduttrice si rifiuta

La coppia ha raggiunto Capri per partecipare a Vip Champion. Ieri sera, Helena Prestes e Javier Martinez hanno mangiato insieme agli altri invitati dell’evento in un noto ristorante dell’isola. Proprio in questo frangente, la modella brasiliana si è resa protagonista di un siparietto insieme a Belen Rodriguez, invitata dell’evento. In alcune storie pubblicate sui social si vede l’ex gieffina chiedere alla conduttrice di duettare con Javier Martinez sulle note di una canzone argentina. La risposta dell’ex moglie di Stefano De Martino non si è fatta attendere, tanto da esclamare: “No dopo” mentre il pallavolista argentino è apparso particolarmente imbarazzato. La serata è proseguita tra balli e canti dei partecipanti all’evento.