Helena Prestes e Javier Martinez inediti: “Ecco per cosa litighiamo”

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie nate nella scorsa edizione del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini e vinta da Jessica Morlacchi. I due stanno insieme da ormai 9 mesi e da qualche mese sono andati a convivere a Terni, dove lui è stato ingaggiato dalla squadra locale che sta disputando il campionato di A3. Proprio gli Helevier hanno rilasciato un’intervista dove hanno rivelato qualche curiosità in merito alla loro vita di coppia. Alla domanda, per cosa litigate, Javier Martinez ha dichiarato: “Per le stupidaggini: magari torno stanco dagli allenamenti e se mi dice di fare qualcosa fingo di non sentire. La routine, insomma.” Helena Prestes ha aggiunto: “Litighiamo per il disordine: Javi lascia bicchieri e tazzine in giro. Piccole cose, che però non si aggravano, devo ammettere, per merito suo. Cioè, lui non passa mai il limite. Anzi, è bravissimo a smorzare la discussione”.

Helena Prestes e Javier Martinez si sono riuniti dopo giorni distanti

Gli Helevier continuano ad essere seguitissimi dopo la loro partecipazione al Grande Fratello dove sono arrivati nelle fasi finali. La coppia si è riunita da poche ore dopo aver passato due settimane distanti per impegni di lavoro. Helena Prestes ha fatto ritorno in Italia da un viaggio in Brasile dove ha praticato kite-surf e yoga, discipline di cui è una grande appassionata. Proprio la modella brasiliana ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram che ha emozionato i fans. Nella foto si vede la donna mano nella mano con il compagno a bordo della loro auto. Neanche a dirlo, la reunion ha scatenato i fans che non vedevano l’ora di rivederli insieme.