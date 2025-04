Helena Prestes e Javier Martinez, incontro con Dayane Mello a Milano: il web in tilt

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martines stanno facendo molto parlare di loro dopo la fine del Grande Fratello, avvenuta venti giorni fa con la vittoria di Jessica Morlacchi. La coppia sta trascorrendo ogni momento libero insieme, tanto da ritagliarsi dei weekend romantici in giro per l’Italia. Dopo essersi concessi qualche giorno di relax a Recanati, gli Helevier così si fanno chiamare in rete hanno passato la Pasqua e Pasquetta in una mega villa di Riccione insieme ad Amy, la cagnolina della modella. Una volta tornati a MIlano, Helena Prestes e Javier Martinez hanno avuto modo d’incontrare un’altra ex protagonista del Grande Fratello. Si tratta di Dayane Mello, che aveva partecipato all’edizione del reality show vinta da Tommaso Zorzi. La donna ha un’amicizia di lunga data con la compagna di Javier Martinez come rivelato durante l’ultima edizione del Gf.

Javier Martinez ed Helena Prestes, aperitivo a Milano con Dayane Mello

Gli Helevier cosi si fanno chiamare in rete hanno fatto un aperitivo insieme a Dayane Mello a Milano. La coppia ha reso noto l’incontro sui rispettivi profili social tramite la pubblicazione di alcune foto che li ritraggono con la modella brasiliana e lo stilista Matteo Evandro. Qualche ora prima, Helena Prestes aveva pubblicato un video con l’amica sul suo profilo di Tiktok che aveva mandato in tilt il web. Molti i commenti apparsi in rete dopo la pubblicazione delle foto postate da Javier Martinez e la compagna. Un utente ha scritto le seguenti parole: “Sono molto felice di vedere come si stiano integrando nelle rispettive vite” mentre un altro ha scritto “Dateci una diretta. Le più pazze, le più bone e simpatiche sono insieme.”