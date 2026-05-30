Amanda Lecciso, siparietto con Javier Martinez: “Era nudo”, cos’è successo

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Amanda Lecciso è stata tra le concorrenti più apprezzate dell’edizione del Grande fratello andata in onda nel 2024 sui teleschermi di Canale 5. La sorella di Loredana si trova in questi giorni sull’isola di Capri dove sta partecipando alla nuova edizione di Vip champion, insieme ad altri personaggi del mondo dello spettacolo. In questa circostanza, la donna ha avuto modo di riabbracciare Helena Prestes e Javier Martinez. Proprio con quest’ultimo, l’ex concorrente del Grande fratello si è resa protagonista di un siparietto social che ha fatto sorridere il popolo social. Tutto è iniziato quando Amanda Lecciso ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui si vede Javier Martinez infilarsi una maglietta. La donna ha quindi dichiarato: “Allora, lui è nella hall ed era nudo.. Ho detto “Dai Javi, forse una maglietta forse..”. La sorella di Loredana ha allegato il tutto alla seguente didascalia: “Non odiatemi l’ho fatto vestire.”

Amanda Lecciso e Javier Martinez tra gli ospiti di Vip Champion a Capri

Amanda Lecciso si è resa protagonista di un siparietto divertente con Javier Martinez, anche lui ospite di Vip Champion a Capri. La cognata di Al Bano insieme al pallavolista argentino sono solo alcuni degli ex gieffini presenti sulla splendida isola campana. Oltre a loro, presenti all’evento anche Samira Lui direttamente da La ruota della fortuna, Helena Prestes, Lorenzo Spolverato, Stefania Orlando, Luca Calvani, Michael Castorino ed ancora Valeria Marini e Matilde Brandi. Un manifestazioni di tre giorni in cui personaggi dell’imprenditoria, dello spettacolo e dello sport si incontrano.